Spalletti voleva un centravanti, Chivu ne ha quattro: Inter-Juve, il confronto è impietoso

C’è chi voleva un attaccante e chi ha l’imbarazzo della scelta. È questa la fotografia della differenza tra l’attacco dell’Inter e quello della Juventus, oggi chiamate a sfidarsi a duello, per la prima volta a San Valentino nella lunga storia di questa partita. Una situazione che si riflette sui rispettivi numeri.

Luciano Spalletti ha trascorso il mercato di gennaio in attesa di qualcuno che non è arrivato. Il tecnico di Certaldo, che sin dal suo arrivo ha puntato con decisione su Dusan Vlahovic, avrebbe voluto un altro numero 9 per rinforzare il proprio attacco. Tra i profili sondati c’è stato anche un ex Inter, quel Mauro Icardi protagonista di un caso proprio con Spalletti in panchina, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Restano, oltre al serbo al momento ko, il canadese Jonathan David e il belga Lois Openda. Ci torneremo.

Cristian Chivu, invece, ha ben quattro prime punte, per il suo attacco a due. C’erano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, pericoli pubblici numeri uno per qualsiasi avversaria dell’Inter, temuti anche questa sera dai difensori della Juve. Si sono aggiunti due attaccanti che portano la firma del tecnico romeno: Pio Esposito è cresciuto con lui nella Primavera interista, mentre Ange-Yoan Bonny, che Chivu aveva allenato a Parma, è stato di fatto l’unico calciatore chiesto sul mercato la scorsa estate. E l’allenatore è stato accontentato.

Si arriva così al bilancio. Impietoso, per la Juventus. In questa stagione, i bianconeri hanno segnato sedici gol in meno dell’Inter, che guida 57 a 41 la graduatoria della Serie A da questo punto di vista. Molto dipende dai reparti avanzati: in campionato, i quattro attaccanti nerazzurri hanno realizzato la bellezza di 42 gol. Le tre punte centrali bianconere arrivano alla miseria di 9. Il miglior marcatore di Spalletti, del resto, è Kenan Yildiz, che non consideriamo nel bilancio per questione di ruolo e anche perché ha segnato 8 gol. Gli stessi di Hakan Calhanoglu, solo terzo miglior realizzatore dell’Inter.

Inter, i numeri dell’attacco in campionato

Lautaro Martinez 18 gol, Marcus Thuram 12 gol, Ange-Yoan Bonny 7 gol, Francesco Pio Esposito 5 gol

Juventus, i numeri dell’attacco in campionato

Jonathan David 5 gol, Dusan Vlahovic 3 gol, Lois Openda 1 gol