Live TMW Parma, Cuesta: "Dobbiamo essere equilibrati. Expected goals? Il calcio è complesso"

Con l'ultima vittoria in campionato il Parma ha dato un segnale forte in ottica lotta salvezza, ma ancora non può bastare. Anche perché domani al Tardini arriverà l'Hellas Verona, in disperato bisogno di punti per riaccendere le proprie speranze. I crociati invece avranno l'occasione di dare un'ulteriore spallata verso l'obiettivo stagionale, oltre alla possibilità di centrare la prima vittoria casalinga del 2026. A presentare la sfida per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta, presente nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ore 13.01 - Ha inizio la conferenza stampa.

La parola fiducia può essere giusta?

"Vogliamo avere fiducia e anche equilibrio. Dobbiamo essere consapevoli dell'ìimportanza della partita e come dobbiamo affrontarla: con umiltà, consapevoli dei punti di forza dell'avversario. AVremo bisogno della nostra miglior versione. Dobbiamo essere concentrati, andare su ogni palla con massima intensità. Abbiamo bisogno di tutti, compatti".

Che squadra è il Verona?

"Verticale, aggressiva. Molto difficile da battare, ci sono tanti duelli, hanno giocatori di qualità davanti, noi dobbiamo fare il nostro meglio, consapevoli di cosa ci ha portato fino a qua".

Domani partita che vale sei punti, come si suol dire. Vede maggiore tensione nei ragazzi?

"Sappiamo che dobbiamo affrontarla con equilibrio e maturità. Dobbiamo dare il nostro meglio, sarà una gara difficile e dobbiamo essere noi stessi".

Cosa vi ha lasciato la vittoria di Bologna?

"Secondo me ci fa vedere che alcune delle nostre certezze e punti di forza sono legati alla compattezza di squadra e allo spirito di questo gruppo. Siamo consapevoli e vogliamo migliorare tanti aspetti del nostro gioco, come nel gioco offensivo. Ma dobbiamo essere equilibrati. Dobbiamo ancora mantenere quei punti di forza che ci hanno portato ai risultati. Dentro a quell'equilibrio cercheremo il nostro sviluppo".

Che partita si aspetta?

"Una gara difficile, con tanti duelli. Dovremo giocare la partita come viene e portarla dove vogliamo".

Ci dobbiamo aspettare una partita sulla falsariga di quella col Bologna? Oppure più spregiudicata?

"Noi a Bologna abbiamo giocato per vincere. Il calcio alla fine sono sempre episodi. Noi dobbiamo approcciare le partite come sentiamo sia il miglior modo per sfruttare i nostri punti di forza".

Adesso undici punti di vantaggio. Quanto è cambiata la squadra rispetto all'andata?

"Io mai pensavo a mettere la firma su risultati. Sono sempre stato concentrato sul nostro percorso di crescita. Vedere o ascoltare questi dati ti dà consapevolezza che stiamo facendo bene e stiamo crescendo. Siamo consapevoli di dover ancora migliorare. Dobbiamo essere molto lucidi per sapere cosa fare in ogni momento. Tutto quello che vogliamo è rimanere in Serie A e tutti i processi che proviamo a riprodurre sono legati allo stesso obiettivo".

Il percorso di Ordonez? Il gol lo aiuterà?

"Tutti i giocatori si stanno allenando molto bene. È difficile per un allenatore scegliere, perché vedi come si allenano e tutti meritano una possibilità. Quello che è successo a Bologna è stata una cosa molto positiva".

TMW - Nell'ultimo match gli expected goals erano di 0.18, ma avete trovato la vittoria. Da questo momento è giusto concentrarsi su quello che riesce a far bene la squadra?

"Bisogna essere equilibrati. Io sono il primo che vuole migliorare e spero che tutto vada meglio e che siamo una squadra completa. Siamo in un percorso positivo e dobbiamo migliorarlo al massimo, ma consapevoli di tutti i punti di forza e di tutte le cose positive che abbiamo fatto. Altrimenti sarebbe stato difficile essere dove siamo. Ci accontentiamo? No. Ma dentro quel processo sappiamo che per trovare il risultato è aggrapparci molto ai nostri punti di forza: alla nostra compattezza di squadra e alla qualità che hanno i nostri giocatori, provando a metterli nelle condizioni giuste per sfruttare quelle qualità. Legato agli expected goals: valutano situazioni pericolose e che poi per piccoli dettagli non arrivano. Anche contro l'Atalanta abbiamo fatto 1,5 xG e non abbiamo fatto gol. Alla fine il calcio è complesso e dobbiamo valutarlo sotto tanti punti di vista".

TMW - Domani è una partita dove il Parma potrebbe avere più il pallone. Inserire un giocatore come Nicolussi potrebbe essere una mossa importante.

"Può essere una possibilità. Allo stesso modo dobbiamo sapere che le dinamiche delle partite cambiano molto in base agli episodi. Dobbiamo essere obiettivi nelle valutazioni: contro l'Atalanta due settimane fa abbiamo avuto più possesso palla, mentre contro il Verona all'andata lo hanno avuto più loro. Non dobbiamo aspettarci certe cose solo in base a dove stanno in classifica le squadre. Noi dobbiamo fare il giusto, cioè la nostra partita e sfruttare al massimo il nostro potenziale".

Avete imparato a gestire meglio la superiorità numerica rispetto alla sfida contro la Lazio?

"Non so se è una questione mentale. Noi dobbiamo essere molto maturi nel saper quello che dobbiamo fare: affrontare le gare con umiltà e con l'approccio giusto per avvicinarci a quello che vogliamo".

Quali ragazzi della Primavera saranno aggregati domani?

"Drobnic e Mikolajewski sicuramente".