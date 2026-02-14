Spezia, si ferma anche Di Serio: coperta corta in attacco per Donadoni

Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni per la sfida di domani contro il Frosinone dovrà fare a meno, oltre che degli infortunati Cassata, Bandinelli e Lapadula, anche dell’attaccante Giuseppe Di Serio. Come si legge su La Nazione infatti il calciatore ieri si è fermato in allenamento per un affaticamento e non sarà della gara con la coperta offensiva che resta cortissima.

Donadoni infatti avrà a disposizione per due posti solo tre calciatori: Vanja Vlahovic, Gabriele Artistico e l’ultimo arrivato Laurs Skjellerup con quest’ultimi due che hanno giocato da titolari nella gara infrasettimanale. Per questo potrebbe essere convocato il giovane

Gioele Conte, classe 2007, che è stato già aggregato in prima squadra in alcune occasioni andando però in panchina solo una volta a fine novembre.