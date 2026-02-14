Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, si ferma anche Di Serio: coperta corta in attacco per Donadoni

Spezia, si ferma anche Di Serio: coperta corta in attacco per Donadoni
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:19Serie B
Tommaso Maschio

Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni per la sfida di domani contro il Frosinone dovrà fare a meno, oltre che degli infortunati Cassata, Bandinelli e Lapadula, anche dell’attaccante Giuseppe Di Serio. Come si legge su La Nazione infatti il calciatore ieri si è fermato in allenamento per un affaticamento e non sarà della gara con la coperta offensiva che resta cortissima.

Donadoni infatti avrà a disposizione per due posti solo tre calciatori: Vanja Vlahovic, Gabriele Artistico e l’ultimo arrivato Laurs Skjellerup con quest’ultimi due che hanno giocato da titolari nella gara infrasettimanale. Per questo potrebbe essere convocato il giovane
Gioele Conte, classe 2007, che è stato già aggregato in prima squadra in alcune occasioni andando però in panchina solo una volta a fine novembre.

Articoli correlati
Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Avellino, caccia a un attaccante dopo gli addii di Lescano e Crespi. Piace Di Serio... Avellino, caccia a un attaccante dopo gli addii di Lescano e Crespi. Piace Di Serio
Spezia, Di Serio: "Fiducioso per il futuro. Sudtirol? Scontro diretto per la salvezza"... Spezia, Di Serio: "Fiducioso per il futuro. Sudtirol? Scontro diretto per la salvezza"
Altre notizie Serie B
Empoli, Dionisi: "Reggiana gara critica. Serve spirito di rivalsa e maggiore praticità"... Empoli, Dionisi: "Reggiana gara critica. Serve spirito di rivalsa e maggiore praticità"
Avellino, D'Agostino chiama a rapporto Biancolino: col Pescara si gioca la panchina... Avellino, D'Agostino chiama a rapporto Biancolino: col Pescara si gioca la panchina
Bari, Longo: "Ripartiamo dai 20' con lo Spezia. Tutti insieme possiamo fare l'impresa"... Bari, Longo: "Ripartiamo dai 20' con lo Spezia. Tutti insieme possiamo fare l'impresa"
Spezia, si ferma anche Di Serio: coperta corta in attacco per Donadoni Spezia, si ferma anche Di Serio: coperta corta in attacco per Donadoni
Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina.... Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al... Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani... Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato... Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, Dybala scalza Soulé
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria
Immagine top news n.1 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.4 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
Immagine top news n.5 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.6 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine top news n.7 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Oggi valuteremo Soulé e Dybala"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Dobbiamo essere equilibrati. Expected goals? Il calcio è complesso"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "Non ho dubbi su Muric. Continuerà a essere importante"
Immagine news Serie A n.4 Adriano: "Sarò a San Siro per Inter-Juve. Incontrare Thuram mi ha emozionato"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso: "L'Inter è il passato. Boloca ha ancora qualche fastidio"
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Atalanta, i convocati di Palladino: recuperato Scamacca, sarà della sfida
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: "Non è scontato battere la Juve Stabia". E poi cita Mihajlovic
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Reggiana gara critica. Serve spirito di rivalsa e maggiore praticità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, D'Agostino chiama a rapporto Biancolino: col Pescara si gioca la panchina
Immagine news Serie B n.4 Bari, Longo: "Ripartiamo dai 20' con lo Spezia. Tutti insieme possiamo fare l'impresa"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, si ferma anche Di Serio: coperta corta in attacco per Donadoni
Immagine news Serie B n.6 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.3 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Sassuolo, tra le due squadre va di moda l'Over
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.5 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…