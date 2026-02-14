Adriano: "Sarò a San Siro per Inter-Juve. Incontrare Thuram mi ha emozionato"

Pochi giorni fa Adriano ha fatto visita all'Inter ad Appiano Gentile e ha salutato il suo ex compagno Cristian Chivu, oggi allenatore dei nerazzurri. Intervistato dal sito ufficiale del club, l'Imperatore ha parlato di come si sentisse a tornare in Italia: "Quando succede sono sempre felice, ritrovo vecchi amici e a Milano sento di essere a casa perché qui ho vissuto delle gioie immense".

Oggi ci sarà Juventus-Inter, una partita non esattamente come le altre.

"È iniziato un periodo importante della stagione. Contro la Juventus sarà una sfida emozionante e per me sarà un onore essere allo stadio e tifare Inter".

Che cosa ne pensa del reparto offensivo dell'Inter?

"Tutti gli attaccanti dell’Inter sono molto forti a partire da Lautaro ovviamente. Ad Appiano Gentile ho visto anche Thuram ed è stato un incontro che mi ha emozionato perché anche lui è un grandissimo giocatore".