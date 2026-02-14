Monza, Bianco: "Non è scontato battere la Juve Stabia". E poi cita Mihajlovic

“Ho fatto un’analisi completa della gara contro il SudTirol, le squadre di Castori quando stanno bene sono difficili da battere, ma siamo stati molto bravi a stare in una partita brutta e sporca, altrimenti avremmo pure perso”. Il tecnico del Monza Paolo Bianco in conferenza stampa è tornato così sulla sfida di Bolzano prima della sfida contro la Juve Stabia di domani: “Pressione? Come diceva Mihajlovic la pressione ce l’ha chi lavora in fabbrica tutte le mattine, la nostra è una cosa diversa. Quanto alle critiche quando ero calciatore e facevo una brutta partita non leggevo nessun quotidiano, mentre quando giocavo bene li leggevo tutti. Era la mia tattica. - prosegue Bianco come su legge su Monza-News.it - Le critiche vanno accettate, poi è chiaro che se un tifoso viene da Monza a Bolzano solo per insultarmi gli dico di passare da Monzello a farlo. Quando so che non sono ben visto, non leggo. Ma forse qua a Monza c'è qualcuno che mi vuole bene”.

Spazio poi agli obiettivi: “Io voglio arrivare primo, ma nello sport bisogna accettare anche di non farcela, ma l’importante è non mollare mai. Ai play off non ci penso perché punto ad arrivare primo anche se non lo do per scontato. - prosegue ancora Bianco parlando dell’avversario – La Juve Stabia per me farà i play off, lo dico da inizio anno. Hanno dato continuità a un progetto tecnico con un allenatore bravissimo come Abate che mi piace come fa giocare le proprie squadre. E poi raramente sbagliano un acquisto. Serviranno le nostre qualità, il nostro coraggio e anche l’umiltà perché vincere non è scontato”.

Infine Bianco si sofferma sulla sua squadra: “Eccetto Antov sono tutti a disposizione. Pessina? Quando riesce a esprimersi al meglio sono contento perché è un figlio di Monza e perché sa dare qualcosa di più rispetto agli altri”.