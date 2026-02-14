TMW
Torino, a parte Obrador, Ilic e Ismajli: i tre non saranno a disposizione col Bologna
Ultime dall'allenamento in casa Torino: oggi a parte Obrador, Ilic e Ismajli, per loro difficile ipotizzare una convocazione per la sfida di domani alle 18 contro il Bologna.
A centrocampo Baroni si trascina il dubbio Prati-Ilkhan, come confermato in conferenza stampa: "Prati è più mediano, lo abbiamo apprezzato per come è entrato nel gruppo e ha dato subito grande disponibilità come dedizione e dal punto di vista tattico. Valuterò, andranno in campo entrambi perché magari uno parte e l'altro subentra".
