Bari, Longo: "Ripartiamo dai 20' con lo Spezia. Tutti insieme possiamo fare l'impresa"

“Siamo tutti d’accordo che per vincere servano i gol, quando siamo arrivati la squadra era penultima per tiri in porta, abbiamo analizzato la situazione e qualche passo avanti si è visto anche se mancano ancora precisione e fortuna. Con lo Spezia abbiamo calciato 21 volte, sette delle quali in porta, spero che il trend possa continuare così e farsi più concreto”. Il tecnico del Bari Moreno Longo parla così in conferenza delle difficoltà offensive della sua formazione: “Gli attaccanti sono quelli che devono avere maggiore confidenza con le reti, ma i gol possono arrivare dai quinti, dai centrocampisti e anche dai difensori sulle palle inattive. Serve trovare delle soluzioni per rivitalizzare la fase offensiva e tutti devono dare una mano. - prosegue ancora l’allenatore come riporta TuttoBari.com - Cuni sa che deve migliorare sotto porta, le sue caratteristiche le conosco e so quanto è bravo nel fare lavoro sporto e attaccare la profondità. È utile averlo nel parco attaccanti ed è stato scelto proprio perché è differente da Gytkjaer e Moncini, ma sa benissimo che la sua carriera si fonda anche sui gol".

Il tecnico Longo torna sul pari contro lo Spezia: “Bisogna ripartire dai 20 minuti del secondo tempo perché devono alzare l’autostima e aiutarci a replicarli in futuro. La prestazione è fatta di tante cose: più ne metti, più c'è probabilità di rifare quei venti minuti, avversario permettendo. Se vedo Bari-Palermo, per sessanta minuti c'è stato un Bari dignitoso a cui ha fatto seguito la qualità del Palermo. Dominare le partite per novanta minuti come in quei venti sarebbe da presuntuosi. C'è stato un livello basso nei minuti in cui lo Spezia è entrato con facilità, e stavamo lavorando male".

Longo poi si sofferma su cosa serva per rivitalizzare l’amore della piazza: “Senza senso d’appartenenza vai poco lontano, tutti dobbiamo dare una mano per raggiungere l’obiettivo, mandando un segnale a tutti i tifosi. Solo tutti insieme possiamo fare un'impresa. Chiedo ai ragazzi di vivere questi mesi mettendo il Bari al primo posto, facendo nel vero senso della parola qualcosa in più”.

Longo poi torna sugli attaccanti: “Spezzo una lancia a loro favore, Gytkjaer ha fatto 14 reti con il Monza anche se quando giochi per il vertice spesso produci di più e sei più in area di rigore avversaria. È un giocatore di assoluto livello, ma deve stare più spesso dentro l’area perché se lavora lontano poi è difficile che possa incidere. Dobbiamo mettere lui, come gli altri, nelle condizioni per incidere, producendo di più".

Infine un pensiero sul SudTirol e sul dualismo giochisti-risultatisti: “Questa diatriba non mi è mai piaciuta. È offensiva per entrambe le parti. La domanda viene fuori perché si affronta il SudTirol di Castori. È una squadra che fa egregiamente le sue cose. Ognuno poi predilige un certo modo di giocare, ma tutti vogliamo vincere le partite. Sono maestri nella loro filosofia e mi dico, guardandoli, che hanno idee chiare. Sappiamo delle difficoltà, al di là della loro serie positiva. Ci costringeranno a fare una partita dura e sporca, facendoci correre tanto all'indietro. Dobbiamo trovare le chiavi per rispondere ad uno spartito ben preciso, domani come sempre".