Sassuolo, Grosso: "Non ho dubbi su Muric. Continuerà a essere importante"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:30Serie A
Alessio Del Lungo

Muric resta un giocatore interessantissimo. Questa è la considerazione che è stata fatta da un giornalista nella sala stampa del Mapei Center e Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, l'ha commentata così in conferenza, non facendosi influenzare dall'ultima prestazione negativa del portiere: "Io non ho dubbi su questo. Tutte le squadre hanno provato a metterci in difficoltà, sono organizzate, proveranno a farlo. Ci stanno dei momenti dove commetti degli errori ma per me è importante andare avanti e cercare di migliorare. Tutti siamo soggetti a fare degli errori ma la bravura è rimettersi in gioco. Ho grande fiducia in lui e ho fiducia in tutti i ragazzi della rosa perché ci credo e credo che abbiamo tutte le qualità per perseverare nel raggiungimento del nostro obiettivo".

Cosa le può dare Muric nella costruzione?
"In mezza giornata cambiano tante riflessioni, ma noi lavoriamo da tanto tempo insieme, a volte hai degli up e altre volte no. Continuiamo a lavorare per cercare di proporre le nostre caratteristiche. Aro ci ha dato una mano e continuerà a darcela, confidiamo nelle sue qualità, sappiamo quanto è stato importante e quanto continuerà a esserlo. Questo è uno sport che mette sempre sotto la lente d’ingrandimento, ma la bravura è saper riconoscere quello che si sta facendo".

