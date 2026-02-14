Thuram salta il derby, Lautaro giura amore all'Inter, Fullkrug si scusa: le top news delle 13

Niente da fare per Khephren Thuram: il centrocampista francese non recupera per il derby d’Italia. Restano ai box in casa Juventus anche i lungodegenti Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Questi tutti i convocati della Juventus per la super sfida con l'Inter di questa sera: Perin, Di Gregorio e Pinsoglio; Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso e Caba; Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti e McKennie; Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda e David.

In casa nerazzurra ha parlato invece capitan Lautaro Martinez, che al Match Programme proprio nel giorno degli innamorati ha sottolineato il suo amore smisurato per la Beneamata: "Oggi mi sento un calciatore più maturo, sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra importante come l’Inter. Per la mia vita, per la mia carriera e per la mia famiglia questo club rappresenta tantissimo", le dichiarazioni del Toro.

Dopo il 2-1 del Milan sul campo del Pisa, l'attaccante tedesco Niclas Fullkrug ha chiesto infine scusa per il rigore fallito: "Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra! Partite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora! Grazie a tutti per averci sostenuto in questo venerdì sera. Buon fine settimana, rossoneri!", il suo post su Instagram.