Napoli, Spinazzola: "Preso il secondo gol troppo facilmente. Non siamo riusciti a giocare bene"

Oggi alle 08:38
L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha commentato la sconfitta di Lisbona contro il Benfica ai microfoni di Prime Video: "Sapevamo che sarebbe stata dura e piena di duelli. Non siamo riusciti a giocare bene e sembrava che loro andassero molto più forte e più aggressivi e con più energia. Abbiamo preso il secondo gol troppo facilmente, anche perché la partita era lunga ancora".

Questi i risultati di ieri
Qarabag - Ajax 2-4
Villarreal - Copenaghen 2-3
Athletic Club - PSG 0-0
Benfica-Napoli 2-0
Club Brugge - Arsenal 0-3
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2
Juventus - Pafos 2-0
Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2
Real Madrid - Manchester City 1-2

Questa la classifica aggiornata
Arsenal – 18 (6)
Bayern – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (6)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atl. Madrid – 12 (6)
Liverpool – 12 (6)
Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV – 8 (6)
Qarabag – 7 (6)
Napoli – 7 (6)
FC Copenhagen – 7 (6)
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Royale Union SG – 6 (6)
Ath. Bilbao – 5 (6)
Olympiakos – 5 (6)
Francoforte – 4 (6)
Club Brugge – 4 (6)
Bodo/Glimt – 3 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat Almaty – 1 (6)

