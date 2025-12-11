Napoli, Spinazzola: "Preso il secondo gol troppo facilmente. Non siamo riusciti a giocare bene"

L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha commentato la sconfitta di Lisbona contro il Benfica ai microfoni di Prime Video: "Sapevamo che sarebbe stata dura e piena di duelli. Non siamo riusciti a giocare bene e sembrava che loro andassero molto più forte e più aggressivi e con più energia. Abbiamo preso il secondo gol troppo facilmente, anche perché la partita era lunga ancora".

Questi i risultati di ieri

Qarabag - Ajax 2-4

Villarreal - Copenaghen 2-3

Athletic Club - PSG 0-0

Benfica-Napoli 2-0

Club Brugge - Arsenal 0-3

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2

Juventus - Pafos 2-0

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

Real Madrid - Manchester City 1-2

Questa la classifica aggiornata

Arsenal – 18 (6)

Bayern – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atl. Madrid – 12 (6)

Liverpool – 12 (6)

Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Napoli – 7 (6)

FC Copenhagen – 7 (6)

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Royale Union SG – 6 (6)

Ath. Bilbao – 5 (6)

Olympiakos – 5 (6)

Francoforte – 4 (6)

Club Brugge – 4 (6)

Bodo/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat Almaty – 1 (6)