Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli

È game over per la Fiorentina e, probabilmente, per Stefano Pioli, contestatissimo dalla Fiesole e che raccoglie la quarta sconfitta in casa venendo battuta dal Lecce per 1-0 e rimanda ancora una volta l’appuntamento con i primi tre punti. Ottima vittoria, invece, per la squadra di Eusebio Di Francesco, che trova il secondo successo in stagione in campionato e sale al 14esimo posto a quota nove punti.

Spronata da uno stadio indiavolato, la Fiorentina parte forte e trova il primo squillo già dopo un minuto con lo spunto di Fortini che scalda le mani di Falcone. Con il passare dei minuti però il Lecce prende coraggio, complice anche qualche errore in fase di costruzione dei viola. Il primo tiro degli ospiti arriva al quarto d’ora con la punizione di Berisha che colpisce la barriera e non sortisce alcun effetto. Il Lecce prende coraggio, inizia a entrare in partita e passa in vantaggio al 23’ sfruttando un bruttissimo pallone perso da Ndour sulla propria trequarti. La palla finisce a destra sui piedi di Tete Morente che con un cross preciso trova sul secondo palo Berisha, il quale buca indisturbato David De Gea. La Fiorentina accusa il colpo, il Franchi inizia a rumoreggiare e nei ragazzi di Pioli iniziano a salire la paura e conseguentemente gli errori. Per rivedere i viola dalle parti di Falcone bisogna attendere fino al 37’, con un cross di Fortini che finisce sulla testa di Dzeko, il quale non riesce ad imprimere forza alla sfera. I padroni di casa hanno un’altra buona azione su corner al 42’ ma Ranieri sul secondo palo non riesce ad inquadrare la porta, leggermente disturbato dall’uscita di Falcone.

La ripresa si apre con una scelta drastica per Pioli: fuori tutti e tre i centrocampisti e dentro Mandragora, Sohm e Gudmundsson e poco dopo è il turno anche di Dzeko per Piccoli. Nonostante i cambi prettamente offensivi, però, la Fiorentina non si rende mai pericolosa e al 70’ il Franchi perde la pazienza: “Se andiamo in B vi facciamo un c**o così”; “Bisogna correre per vincere” e “Vi romperemo il c**o”. In questo clima si rivede la formazione allenata da Stefano Pioli dalle parti della porta del Lecce con un tiro potente ma non preciso di Gudmundsson da posizione defilata. Pochi minuti dopo un cross tagliato di Mandragora finisce nei piedi di Kean che da ottima posizione non riesce ad indirizzare la palla e trova Falcone nella traiettoria. È l’ultima azione che chiude il sipario sulla gara e, probabilmente, sull’esperienza di Pioli a Firenze.