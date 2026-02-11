Stasera Bologna-Lazio di Coppa Italia, i convocati di Sarri: c'è Basic, out Lazzari e Zaccagni

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si ultima stasera, quando al Dall'Ara andrà in scena Bologna-Lazio. Le semifinali, in gare di andata e ritorno, sono in programma invece nelle settimane del 4 marzo (andata) e 22 aprile (ritorno). Finale allo Stadio Olimpico il 13 maggio.

Per la partita odierna (fischio d'inizio alle 21), il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano Gila, Provstgaard e anche Basic, nonostante quest'ultimo non si sia allenato nei giorni scorsi giorni dopo il problema accusato contro la Juventus. Out invece Lazzari e Zaccagni.

Bologna-Lazio, i convocati Sarri per la Coppa Italia:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

Coppa Italia, il quadro dei quarti di finale:

Bologna-Lazio

Atalanta-Juventus 3-0

Inter-Torino 2-1

Napoli-Como 1-1 (7-8 dcr)

Coppa Italia, il quadro delle semifinali:

Bologna/Lazio-Atalanta

Inter-Como