Frenata Milan, Inter in fuga. Il Corriere dello Sport in prima pagina : "Chivu è solo"

"Chivu è solo". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul posticipo giocato ieri tra Milan e Genoa e sulla fuga in testa dell'Inter. Il Diavolo infatti è stato inchiodato sull'1-1 dal Grifone, passato in vantaggio a San Siro grazie a Colombo e poi raggiunto dal gol di Leao. Una gara che il Genoa avrebbe potuto anche vincere grazie al rigore di Stanciu, che invece ha fallito la conclusione allo scadere. De Rossi quindi ha fatto un assist all'amico Chivu, permettendo all'Inter di portarsi a +3 rispetto al Milan, salito a quota 39.

ARBITRI - In primo piano anche gli arbitri visto che la squadra diretta da Sozza è stata fermata dal designatore Rocchi dopo le polemiche sorte in Lazio-Fiorentina. Punita soprattutto la mancata assegnazione di un rigore a favore dei biancocelesti per la trattenuta su Gila ma anche altre incongruenze che hanno portato ad un vero e proprio scandalo Var.

NAPOLI - In prima pagina spazio dedicato pure al Napoli, che si prepara al big match contro l'Inter previsto a San Siro domenica sera. Gli azzurri sono pronti a giocarsi le proprie chance nello scontro diretto per lo Scudetto e Conte spera di poter riavere David Neres, che sta provando un recupero lampo per tornare a disposizione a Milano.