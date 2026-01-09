Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 9 gennaio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ampio spazio è dedicato al Milan, bloccato dal Genoa a San Siro sul punteggio di 1-1. I rossoneri, passati in svantaggio e poi capaci di pareggiare solo nel finale con Leao, hanno ricavato un solo punto dalla gara con i rossoblu, che nel finale hanno pure fallito un calcio di rigore. Un risultato che fa felice l'Inter, adesso sempre più in fuga in testa alla classifica e a +3 sui rossoneri.

Non mancano neanche i riferimenti alla super sfida tra Inter e Napoli, che domenica si affronteranno proprio a San Siro in uno scontro diretto per lo Scudetto. Tra le speranze del tecnico napoletano Antonio Conte c'è anche quella di poter riavere Neres, che potrebbe bruciare le tappe e tornare a disposizione dopo l'infortunio subito qualche giorno fa. Un recupero che sarebbe vitale per il Napoli, pronto a rialzarsi dopo il 2-2 conquistato con il Verona.

In primo piano ovviamente anche il mercato, con la Roma che sembra praticamente pronta ad accogliere Raspadori. La Juventus invece continua a seguire la pista Chiesa, che potrebbe lasciare presto il Liverpool per rientrare a Torino, ma segue con particolare attenzione Bernardo Silva. La Lazio, dopo le polemiche per il mancato rigore assegnato contro la Fiorentina, ha accolto Ratkov e sta per chiudere l'arrivo di Taylor dall'Ajax.