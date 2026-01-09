Milan graziato da Stanciu e intanto perde terreno contro l'Inter. Solo 1-1 contro il Genoa

Il Milan non va oltre il pari a San Siro contro il Genoa e viene, anzi, graziato dai rossoblù con Nicolae Stanciu che spara alle stelle un calcio di rigore al 98'. E pensare che i rossoneri avevano trovato l'1-1 definitivo solamente al 92' con Leao, al termine di un lungo assedio. Partita che era stata sbloccata da Lorenzo Colombo, col più classico dei gol dell'ex. Il centravanti è stato poi premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore della partita.

Prestazione sotto tono per diversi rossoneri, con Gabbia colpevole in occasione del gol subito e Bartesaghi che commette un fallo da rigore che poteva costare carissimo ai rossoneri. Genoa che dall'altra parte, oltre al già citato Colombo ha visto un Leali sugli scudi. E pensare che con l'arrivo del brasiliano Bento è destinato a diventare riserva.

Milan che si conferma piccolo con le piccole: già 11 i punti persi in sfide sulla carta abbordabili mentre nel Genoa spicca l'incapacità di essere efficaci dal dischetto, infatti quello di Stanciu è il terzo tiro dal dischetto fallito su quattro calciati in questo campionato.

Massimiliano Allegri parla a fine gara di un obiettivo che più che la vittoria dello scudetto è la qualificazione in Champions League mentre Daniele De Rossi si rammarica di una vittoria sfumata all'ultimo. Fosse riuscito nell'impresa avrebbe vinto la terza partita su tre contro il Diavolo, dopo il doppio confronto nella primavera del 2024 alla guida della Roma in Europa League.