Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Tentativo per Alexander Sørloth"
La Juventus pensa a Sørloth dell’Atlético Madrid
A meno di 24 ore dalla fine del mercato invernale, la Juventus è alla ricerca di un attaccante.
Sondate in queste settimane le piste di Mateta, En-Nesyri e Icardi (tra gli altri), ora i bianconeri pensano ad Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid.
Può esserci un tentativo in queste ore da parte della società bianconera.
Nel corso di questa stagione l’attaccante norvegese ha segnato 10 gol (e collezionato 1 assist) in 30 presenze tra campionato e coppe.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Pronostici
Calcio femminile