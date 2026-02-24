Three is a magic number: Sorloth primo dell'Atletico a segnare tre gol in un'eliminatoria di Champions

E' la notte di Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese è stato il vero trascinatore dell'Atletico Madrid nella notte del Metropolitano. Il centravanti di Diego Simeone, con una sua tripletta, ha permesso ai suoi di superare 4-1 il Brugge e di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Quattro giorni da sogno per il giocatore che dopo la doppietta nel successo di sabato scorso in campionato contro l'Espanyol ha timbrato per tre volte facendo esultare il popolo biancorosso e di entrare nelle migliori sedici squadre della competizione europea per eccellenza.

Prima tripletta nella storia dell'Atletico in Champions

Prima il gol che ha stappato il match, poi i due gol della certezza che hanno fatto alzare in piedi il pubblico dell'Atletico ma soprattutto hanno fatto entrare di diritto il giocatore scandinavo nella storia del club. Sorloth infatti è il primo giocatore dei Colchoneros a realizzare tre reti in una partita di Champions League ad eliminazione diretta. Un traguardo importante, una serata magica che il ragazzo ricorderà per sempre.

Le sue parole

E l'emozione c'è anche nel post partita quando gli viene consegnato il premio di migliore in campo. E non poteva essere altrimenti. "Mi sento benissimo in questo momento - ha dichiarato -. Essere cinici sotto porta è una sensazione fantastica"