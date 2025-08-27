Sucic si prende l'Inter, investitura da Prosinečki: "Può diventare più forte di Brozovic"

Leggenda del calcio croato e attuale commissario tecnico del Montenegro, Robert Prosinecki ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha lodato il nuovo centrocampista dell'Inter e suo connazionale, Petar Sucic. Il giovane arrivato dalla Dinamo Zagabria ha infatti ben impressionato anche all'esordio contro il Torino, dopo un bell'impatto avuto al Mondiale per Club.

Prosinecki ha spiegato di non essere affatto sorpreso da lui: "Sucic è esattamente come si è mostrato in questo inizio interista: un centrocampista completo, internazionale, che può fare il titolare in una grande squadra come l’Inter", le sue parole. "La maturità è quella di un ragazzo molto più in là dei suoi 21 anni" - aggiunge - ", l’intensità è nel pressing che porta agli avversari. Ma aggiungo anche capacità, abilità con il pallone, perché lui non ha paura di tenerlo tra i piedi e tentare la giocata o il tiro. È migliorato in tutti gli aspetti ed è pronto a imparare ancora. Magari in giro si possono trovare dei mediani più grossi e potenti di lui,

ma alla fine la differenza la fa sempre la tecnica".

Importante investitura poi quando si parla del paragone con Brozovic: "Petar è in fase di crescita, anche dal punto di vista fisico e muscolare, ma alla fine per me può diventare perfino più forte... Come Brozo corre tantissimo, chilometri e chilometri per il campo, sa coprire in fase difensiva e trovare il passaggio giusto, ma appartiene a una generazione successiva. Si è formato in un calcio diverso e può garantire maggiore continuità".