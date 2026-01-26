Ufficiale Sugamele sbarca a Cagliari dopo essere cresciuto nel vivaio della Roma. Il comunicato

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione dall’AS Roma delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Sugamele, che firma sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2030 a favore del Club. Andrà a rinforzare l’Under 20 rossoblù di Mister Francesco Pisano". Questo il comunicato con cui il club sardo ufficializza l'arrivo del giovane calciatore, per il quale la Roma mantiene una percentuale sulla futura rivendita.

Prosegue la nota del Cagliari: "Attaccante mancino classe 2007, originario di Anagni (Frosinone), è cresciuto nel vivaio della Roma, con cui ha totalizzato 68 presenze nella militanza dall’Under 17 all’Under 20. Sono 27 le presenze, con un gol e 3 assist nel campionato Primavera 1 in maglia giallorossa. Prima punta in grado di svariare su tutta la prima linea, Sugamele sbarca dunque nell’Isola portando in dote qualità tecnica, senso del gol e capacità di mettersi al servizio della squadra. Benvenuto in Sardegna e in bocca al lupo per questa nuova avventura, Alessandro".