Sugamele si congeda dalla Roma: lo attende il Cagliari
Termina dopo otto anni l'esperienza in giallorosso di Alessandro Sugamele (18).
L'eclettico attaccante, utilizzabile sia al centro che sugli esterni, passa a titolo definitivo ed oneroso dalla Roma al Cagliari. Garantita al club cedente una percentuale sulla futura rivendita.
Contratto triennale per l'ex azzurro under 18, conteso anche da Bologna, Cremonese, Empoli e Parma.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giocatore potrebbe essere disponibile già per la gara di domani della Primavera contro il Sassuolo.
Affare condotto dalla Football Time.
