Swedberg ha messo in crisi Xabi Alonso. Poteva arrivare in Serie A... Già due volte

L'uomo che ha messo in crisi Xabi Alonso e il suo rapporto con il Real Madrid lo scorso weekend è uno svedese che avremmo potuto vedere in Italia già due anni fa. Williot Swedberg, classe 2004 del Celta Vigo, è l'eroe della formazione galiziana che pochi giorni fa ha schiantato 2-0 le Merengues al Bernabeu. Oggi affronterà il Bologna e il morale della formazione di Giraldez è chiaramente ben più che alle stelle.

Figlio d'arte, degli ex calciatori professionisti Hans Eskilsson e Malin Swedberg, il giovane ventunenne di Stoccolma vive anche a Valencia al seguito dei genitori. Nel 2011 va subito nella cantera dell'Hammarby, di fatto la squadra di tutta la sua vita. Swedberg è stato anche in prova con il Tottenham nel 2019 e nel 2021 è stato inserito nella lista dei sessanta migliori talenti classe 2004 del The Guardian, la celebre 'Next Generation'. Al netto di un prestito in terza divisione al Frej, in terza divisione svedese dove debutta coi grandi, il vero esordio arriva proprio con l'Hammarby dove inizia anche l'avventura in Europa. Il passaggio al Celta Vigo avviene nell'estate del 2022, contratto di cinque stagioni, poche settimane dopo che era stato vicinissimo alla Lokomotiv Mosca. Il passaggio in Russia sfumò in seguito alla guerra scoppiata con l'Ucraina.

E l'Italia? Nel 2024 il Genoa lo ha seguito con forza. Il Grifone lo stava valutando per il ruolo di interno offensivo di centrocampo. L'ultima estate, invece, è stato il Parma a cercarlo e a imbastire una trattativa col Celta che però chiedeva oltre 15 milioni di euro per far partire lo svedese che nell'ultimo weekend ha scritto una piccola pagina di storia del Celta.