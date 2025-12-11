Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Juventus 17ª, Napoli 23º

Il mercoledì sera ha mandato in archivio la sesta giornata di Champions League. Vittoria fondamentale (e sofferta) quella della Juventus contro il Pafos. Napoli battuto dal Benfica al Da Luz per 2-0. Vittoria in trasferta di Manchester City sul campo del Real Madrid e dell'Arsenal sul campo del Club Brugge, con i Gunners già agli ottavi della competizione. Vincono in trasferta, nelle gare delle 18:45, anche Ajax contro il Qarabag e Copenaghen contro il Villarreal, fuori dalla competizione. Pareggia il PSG sul campo dell'Athetic Club, il Borussia Dortmund con il Bodo Glimt e il Bayer Leverkusen con il Newcastle.

Questi i risultati

Qarabag - Ajax 2-4

Villarreal - Copenaghen 2-3

Athletic Club - PSG 0-0

Benfica-Napoli 2-0

Club Brugge - Arsenal 0-3

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2

Juventus - Pafos 2-0

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

Real Madrid - Manchester City 1-2

Questa la classifica aggiornata

Arsenal – 18 (6)

Bayern – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atl. Madrid – 12 (6)

Liverpool – 12 (6)

Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Napoli – 7 (6)

FC Copenhagen – 7 (6)

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Royale Union SG – 6 (6)

Ath. Bilbao – 5 (6)

Olympiakos – 5 (6)

Francoforte – 4 (6)

Club Brugge – 4 (6)

Bodo/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat Almaty – 1 (6)