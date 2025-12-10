Ternana, Liverani: "Fiero della prestazione in Coppa. Ma contro il Bra vietati cali di tensione"

Con il pesante 4-1 rifilato all'Union Brescia, la Ternana conquista la semifinale di Coppa Italia Serie C, con mister Fabio Liverani che ha parlato nel post match per commentare questo importante step.

"Ho un gruppo serio che lavora, con dei difetti, ma un gruppo che mi piace allenare - si legge su ternananews.it -. Non abbiamo forse dei valori eccelsi, ma ne abbiamo medio alti nella totalità e questo è un bene: lo si vede anche tra i calciatori che hanno avuto maggior minutaggio in Coppa Italia. Alla squadra va dato tempo, possibilità di conoscersi, giocare insieme, capire le caratteristiche dei compagni. Ma io non sono molto sorpreso della prestazione, non avevo dubbi su come avrebbero giocato. Gare come quella di oggi rischi di complicarle abbassando la tensione, siamo stati bravi a metterla sul 4-1".

Aggiunge poi: “Da domani inizieremo la preparazione per la sfida al Bra, che è la gara peggiore. Se i ragazzi vogliono avere mezza giornata in più la settimana di Natale, domenica non ci deve essere nessun calo di concentrazione: non parlo di risultato ma prestazione e atteggiamento. I piemontesi son partiti male, ora cercano punti salvezza. Sarà una partita rognosa e spigolosa, dovremo interpretarla bene”.

Una nota va poi alla semifinale, con gli accoppiamenti che saranno determinati domani tramite sorteggio: "Non conosco nessuna delle tre, e non ho nessuna preferenza. Foschi che è un mio amico allena il Renate, Potenza è una trasferta difficile con campo sintetico. Latina è vicina con campo in erba, non lo so”.