I talenti della Serie B: i giocatori del Cesena che possono arrivare in Serie A

I giovani del Cesena da seguire in prospettiva Serie A sono due: Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004, e Cristian Shpendi, punta centrale classe 2003. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Riccardo Pagano

Nato il: 28 novembre 2004

Luogo di nascita: Tivoli (Roma)

Ruolo: centrocampista

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Ennesimo prodotto del vivaio della Roma è alla sua terza stagione in Serie B dopo quelle vissute con Catanzaro e Bari. Centrocampista centrale dalle grandi spiccate qualità tecniche e tattiche si è dimostrato capace di adattarsi a più ruoli. Oltre a quello originario Pagano è stato schierato anche da trequartista o da esterno offensivo. La sua qualità migliore? Senza dubbio la sua capacità di verticalizzare il gioco.

Cristian Shpendi

Nato il: 19 maggio 2003

Luogo di nascita: Ancona

Nazionalità: Albania

Ruolo: punta centrale

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Gol realizzati 6 in Serie B

Profilo - Dopo i primi passi nella San Marino Academy, approda al Cesena dove nella prima e unica stagione in Primavera mette a referto 17 gol in 18 presenze. Da quel momento per lui si spalancano le porte della prima squadra dove è già a 54 gol segnati in 145 presenze. Prima punta molto mobile ottima nel gioco in area di rigore lo scorso anno è stato provato anche come esterno a supporto di un centravanti più strutturato.