Nonostante lo stop forzato a causa degli impegni delle Nazionali in giro per il mondo, la Serie B ha avuto la sua visibilità nella giornata di oggi fra la Panchina d'Oro assegnata a Coverciano a Massimiliano Alvini per quanto riguarda la scorsa stagione e il Gran Galà del Calcio tenutosi ad Arezzo in cui tanti protagonisti della cadetteria hanno preso la parola per fare il punto della stagione già alle spalle.

Le parole dalla Panchina d'Oro

“Prima di tutto grazie a mi ha votato. Ricevere questo premio davanti a tante persone che vivono il calcio è una soddisfazione. Il premio è col mio nome sopra, ma non è un premio solo per me. - sono state le parole di Alvini - C'è la mia famiglia, il mio staff che mi segue nei momenti belli e nei momenti brutti. E poi i calciatori senza i quali noi allenatori non andremo da nessuna parte. Poi c'è il Frosinone del presidente Stirpe. Abbiamo costruito qualcosa insieme di bellissimo. E ringrazio anche Renzo Castagnini che mi ha voluto a Frosinone".

Spazio anche a Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, premiato come miglior tecnico della scorsa Serie C: “Questa è una grande emozione. Quando si è premiati da colleghi, da coloro che conoscono questo mondo è davvero bello. Ringrazio chi mi ha votato, mister Ulivieri e tutta la Federazione. Ringrazio la proprietà dell'Ascoli, il ds Matteo Patti e la squadra che è il fulcro di tutto. Loro sono il motore. Senza dimenticare il mio staff e tutti coloro che lavorano nell'Ascoli. Sono felice di questo premio che mi permette di ringraziare chi mi ha spinto a fare questo lavoro che è Eusebio Di Francesco".

Le parole dal Gran Galà del Calcio

Ascoli protagonista anche nella serata di Arezzo dove sono stati assegnati i premi per la scorsa stagione. Oltre allo stesso Tomei sono intervenuti per il club bianconero anche il presidente Bernardino Passeri e il ds Matteo Patti. “Sono passati solo 18 mesi e forse neanche nei migliori sogni avrei immaginato di partecipare a serate come questa e vivere dei risultati come quelli che sono arrivati. - sono state le parole del numero uno - Lo scorso anno poteva sembrare un sogno, ma ora ci siamo e speriamo di continuare così, siamo molto contenti. Non credo che il terzo posto attuale cozzi con i nostri obiettivi, fa parte della nostra filosofia pensare una partita per volta, le vogliamo vincere tutte, ma poi è chiaro che fra il dire e il fare c'è una differenza”; “Ci troviamo in Serie B, stiamo facendo abbastanza bene e sicuramente stiamo bruciando qualche tappa, ma siamo solo all'inizio e non possiamo dire di avere bruciato le tappe, ma è un buon inizio. - sono le parole del ds - Non mi aspettavo il terzo posto, non ci aspettavamo questo avvio come risultati e classifica, ma come prestazioni sì perché siamo convinti che i nostri giocatori e il nostro mister possono fare bene e ambire a consolidarsi in questa categoria".

Spazio anche al Cesena con il dirigente Massimo Agostini che ha parlato della scelta di Alessandro Diamanti in panchina: “Non dico che sia stata una scelta rischiosa, ma prendere in Serie B un allenatore che non aveva mai allenato in prima squadra, che era da otto anni all'estero in Australia dove ha allenato fino all'Under 23 del Melbourne, ma con un calcio che è quello del marchio City. - prosegue l'ex attaccante - Delle volte rischiare può essere anche utile, perché andare sempre sulla sicurezza del tecnico esperto, che magari ti dà il comfort di restare nella categoria, non permette di avere quella crescita che cercavamo. Siamo contenti e aver scelto Diamanti come allenatore è stata la cosa giusta”.

A parlare è stato anche il tecnico del Pisa Paolo Bianco che in questa stagione punta a ripetere quanto fatto a Monza un anno fa: “ Il nostro obiettivo è portare questo club a un livello sempre più alto possibilmente anche vincere un altro campionato, anche se non è scontato. Dobbiamo lavorare per puntare in alto. La scelta di un uomo come Comolli, di caratura internazionale, è per portare il club in una dimensione diversa e credo che sia davvero una scelta importante ed eccezionale per Pisa. Dobbiamo solo lavorare per far crescere questo club”.