I talenti della Serie B: i giocatori della Juve Stabia che possono arrivare in Serie A

Sono l’esterno offensivo Nicola Patanè, classe 2004, e il terzino Giulio Scuderi, classe 2005, i talenti in casa Juve Stabia pronti a salire di categoria. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Nicola Patanè

Nato il: 25/03/2004

Luogo di nascita: Verona

Ruolo: ala destra

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Juve Stabia

Profilo – Cresciuto nel vivaio dell’Hellas Verona, dove esordisce fra i professionisti in Coppa Italia nel 2023/24, inizia poi una serie di prestiti vestendo prima le maglie di Ternana e Pergolettese e poi, lo scorso anno, quella della Virtus Verona dove si mette in luce con sei reti e quattro assist in 30 presenze. In estate a puntarci è stata la Juve Stabia dove Patanè è diventato subito titolare agendo sia da esterno offensivo nel tridente sia da quinto di centrocampo. Forte fisicamente (194 cm) è abile nel dribbling e sa andare al tiro sia dalla media sia dalla lunga distanza calciando con entrambi i piedi.

Giulio Scuderi

Nato il: 09/12/2005

Luogo di nascita: Roma

Ruolo: terzino sinistro

Partite: 5 (quattro di campionato, uno di Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Fiorentina

Profilo – Cresciuto nel Trastevere, dove ha collezionato anche otto presenze in prima squadra, si trasferisce nel 2023 alla Fiorentina dove si mette in luce con la Primavera. La scorsa estate scende in Serie C per vestire la maglia dell’Alcione Milano dove colleziona 32 presenze segnando una rete e guadagnando la chiamata del club campano. Si tratta di un giocatore più portato alla fase difensiva che a quella offensiva visto che raramente arriva sul fondo per crossare fermandosi spesso non oltre la trequarti avversaria. Ha una buona precisione nei passaggi e capacità difensive sia nell’uno contro uno sia nei duelli aerei.