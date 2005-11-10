Italia Under 20, Nunziata su Cocchi: "Grande qualità e tecnica. Merita il Padova"

Dopo l’amichevole contro il Portogallo di ieri sera, vinta dall’Italia Under 20 per 1-0 grazie alla rete di Emanuele Rao del Pisa, il tecnico Carmine Nunziata si è soffermato sull’emozione provata nel tornare sul terreno di gioco dello Stadio Euganeo di Padova, dall’alto delle 197 presenze con la maglia biancoscudata collezionate dal 1990 al 1997.

Le parole di Nunziata e l’elogio a Cocchi

Il tecnico azzurro ha infatti parlato così del ritorno a Padova: “Padova è stata la società in cui sono rimasto più a lungo, ho ricordi indelebili di quegli anni. Al di là della vittoria di oggi, questi ragazzi devono fare esperienza: vogliamo lasciare loro qualcosa che resti nel loro percorso. I tifosi del Padova mi hanno nel cuore? Io li ho ancora di più, sei anni, una promozione, gli spareggi, tante sofferenze condivise insieme. Li ricordo sempre con grande piacere e li porto sempre con me. - ha spiegato Nunziata come riporta il sito del club veneto - Matteo Cocchi? Non ho consigli da dargli, è un ragazzo di grande qualità e tecnica, sa giocare bene a calcio e merita di giocare in una piazza importante come Padova”.

Parla anche il biancoscudato Cocchi

Accanto all’allenatore è presente anche un giocatore che i tifosi del Padova stanno ammirando in questa stagione come l’esterno, di proprietà dell’Inter, Matteo Cocchi: “È stato bellissimo giocare davanti alla mia gente, che anche oggi era qui sotto la pioggia a sostenerci. Giocare con questa maglia è sempre un’emozione indescrivibile. Sono molto legato a questo stadio, è stato davvero bello. - conclude Cocchi - I primi mesi in biancoscudato? È tutto meraviglioso, mi trovo bene in questa città e in questa società. Con i compagni vogliamo dare il massimo”.