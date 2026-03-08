Tante occasioni, ma nessun gol: Bologna e Verona vanno negli spogliatoi sullo 0-0 al 45'

Bologna e Verona vanno all’intervallo sullo 0-0 al termine di un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti ma senza la giocata decisiva negli ultimi metri. La squadra di Vincenzo Italiano prova a fare la partita soprattutto con il possesso palla e le iniziative sugli esterni, mentre l’Hellas risponde con ordine difensivo e ripartenze pericolose. Ne esce una prima frazione combattuta, in cui entrambe le squadre hanno avuto opportunità interessanti senza riuscire a sbloccare il risultato.

Il Bologna prova a rendersi pericoloso soprattutto con Castro e con le accelerazioni di Rowe sulla fascia sinistra. La prima vera occasione arriva al 12’, quando l’attaccante argentino tenta un destro a giro dal limite che sfiora il palo alla sinistra di Montipò. Poco dopo, al 15’, Castro ha un’altra grande opportunità: Rowe recupera palla in area e serve il numero nove rossoblù, che però scivola al momento della conclusione sprecando una chance favorevole. La formazione locale insiste con il possesso e con i cambi di gioco, ma la difesa di Sammarco resta compatta e concede pochi spazi.

Anche l’Hellas si rende pericoloso in diverse occasioni, soprattutto con Gift Orban. All’8’ l’attaccante nigeriano tenta la conclusione potente dalla distanza che termina di poco fuori, mentre al 25’ si presenta a tu per tu con Skorupski dopo essersi liberato della marcatura di Vitik: il portiere del Bologna è decisivo e salva i suoi con un grande intervento. Nel finale di tempo le squadre faticano a trovare ritmo e precisione negli ultimi metri, con il Verona che spreca un’altra opportunità al 30’ quando Bowie colpisce male di testa su un buon cross di Orban. Dopo una prima frazione combattuta, si va dunque al riposo sullo 0-0.

