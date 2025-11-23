Florentino lo punge, il presidente de LaLiga: "Sarà la frustrazione dei pochi che lo seguono"

"Non è normale che il Barcellona abbia pagato il vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni, qualunque fosse il motivo". O ancora: "L’evento NFL è stato impeccabile. Il paragone non ha senso. Non è come la partita di Miami, che non aveva il sostegno di tutti i club, né dei giocatori, né della UEFA". Non è altro che un’altra proposta fallita del suo presidente, che voleva imporre la sua volontà senza passare per nessun organo e senza spiegare dove finiscono i ricavi". Insomma, un Florentino Perez al vetriolo contro il numero uno di LaLiga, come la storia vuole spesso e volentieri scandire a più riprese per i numerosi contrasti avuti tra i due.

Ma Javier Tebas non ha perso tempo a rispondere al presidente del Real Madrid, anche se si tratta solo di un’anticipazione di quella che sarà una risposta più lunga nelle prossime ore. "Florentino torna sul pulpito. Florentino, lo stesso che nel 2021, a El Chiringuito, avvertiva solennemente che 'il calcio è gravemente malato dal punto di vista economico' e che solo la sua Superlega poteva salvarlo", ha scritto ironicamente sul proprio profilo X.

"Oggi ha nuovamente attaccato tutte le istituzioni, compresa LaLiga, con un tono chiaramente messianico, settario, suprematista, autentico e unico detentore della verità... Insomma, c'era da aspettarselo, ogni anno si supera, deve essere per la frustrazione dei pochi che lo seguono", la bordata aggiuntiva nel messaggio trasmesso sui social media da Tebas. "Nelle prossime ore risponderò, punto per punto, alle sue critiche", garantisce il numero uno della Liga. "Alcune sono false, altre sono distorte e altre ancora non dicono tutta la verità su ciò che è realmente in gioco nel calcio spagnolo ed europeo", la chiosa.