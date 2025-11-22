Il Tribunale dello Sport apre fascicolo su Tebas per il caso Barça: rischia la destituzione

Il Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) ha aperto un fascicolo disciplinare di natura "molto grave" contro Javier Tebas, presidente della Liga, per la presunta divulgazione di informazioni riservate riguardanti il Barcellona. La notizia, riportata da diverse fonti ufficiali e dal quotidiano Sport, nasce da un esposto presentato da Miguel Ángel Galán, presidente dell’associazione Trasparenza e Democrazia nello Sport. Galán accusa Tebas di aver diffuso dati sensibili relativi alle operazioni delle aree VIP del Spotify Camp Nou.

L’origine del caso risale al 2 aprile 2025, quando la Liga pubblicò un comunicato - poi rimosso dal sito e dai social dopo pochi giorni - in cui sosteneva che il club blaugrana non avesse registrato in tempo 100 milioni di euro derivanti dalla vendita di 475 posti VIP. Il Barça reagì immediatamente, spiegando di non aver mai autorizzato la divulgazione di tali informazioni finanziarie e accusando Tebas di aver violato l’obbligo di riservatezza.

La denuncia inviata al Consiglio Superiore dello Sport (CSD) e successivamente inoltrata al TAD non riguarda solo le logge VIP. Secondo Galán, Tebas avrebbe rivelato anche dettagli sul cambio di revisore contabile del club, sul patrimonio del Barça e su comunicazioni interne con lo stesso CSD. Nel dossier compare persino un incontro tra Tebas e dirigenti dell’Athletic Club, in cui sarebbero stati condivisi, senza consenso, dati finanziari provvisori o audit interni durante le discussioni sull’interesse per Nico Williams.

Diciotto soci del Barcellona hanno già espresso sostegno formale alla denuncia. Se l’infrazione fosse accertata, Tebas rischierebbe una multa pubblica, una sospensione da due mesi a un anno o, nel caso più estremo, la destituzione dall’incarico. Una vicenda che si aggiunge alla crescente pressione istituzionale sul presidente, già sanzionato nel 2024 dal TAD per un precedente caso di divulgazione indebita, allora a seguito di una denuncia presentata dal Real Madrid.