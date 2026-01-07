Tensione Gasperini-Massara nella Roma, il vertice di Trigoria con Ryan Friedkin è finito

Sono ore delicate in casa Roma, visto lo stato di particolare movimento interno che ha portato Gian Piero Gasperini a non parlare ieri sera dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra sul campo del Lecce. Il tecnico giallorosso non sarebbe soddisfatto dell'operato della propria società sul mercato e nello specifico ci sarebbe un rapporto tutt'altro che idilliaco tra l'allenatore di Grugliasco e il suo direttore sportivo, Frederic Massara.

Anche per questo oggi a Trigoria si è tenuta una riunione di emergenza, alla presenza oltre che di Gasperini anche del consulente del club Claudio Ranieri e di Ryan Friedkin, Chief Executive Officer della Roma. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il vertice di Trigoria si è concluso e adesso rimane da capire con esattezza cosa possa esserne venuto fuori.

Le ricostruzioni sui motivi della frattura interna tra Gasperini e Massara si stanno sprecando, ma ci sarebbe di mezzo anche Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, infatti, era stato trattato anche dai giallorossi, prima del suo trasferimento al Milan. Nei giorni scorsi è trapelata la voce secondo cui il possibile approdo di Fullkrug alla Roma sarebbe stato bocciato da Gasperini, un retroscena non smentito che ha fatto perdere la pazienza al tecnico.