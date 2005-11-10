Parma in dieci dopo 6', rosso per Ndiaye. Marelli: "Grave l'errore di Meraviglia, al VAR"
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Simone Lorini
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07.11.2026 18:15Serie A
Primo scossone nel Derby della via Emilia: Parma già in inferiorità numerica, il Bologna giocherà tutta la partita con un uomo in più
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Parma in dieci già dopo 6 minuti nel derby in corso al Tardini contro il Bologna: l'arbitro Zufferli punisce una trattenuta di Abdoulaye Ndiaye ai danni di Jen Odgaard, che era lanciato in porta. Chiamata che ci può stare ma entrambi i giocatori sembravano trattenersi, quindi coinvolgimento del VAR che è apparso inopportuno.
Duro il commento di Luca Marelli, opinionista arbitrale di DAZN: "Grave l'errore di Meraviglia, al VAR, che non ha mostrato all'arbitro le inquadrature che potevano dare un quadro chiaro all'arbitro".
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