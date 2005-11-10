Parma e Bologna al riposo sullo 0-0: i ducali resistono in 10, un infortunio per parte

Poco spettacolo nonostante buoni ritmi nel Derby della Via Emilia in corso a Parma tra ducali e Bologna: ad animarla per ora soprattutto cartellini e infortuni, uno per parte, ma è il rosso del sesto minuto ad indirizzare forzatamente la sfida. L'arbitro Zufferli punisce una trattenuta di Abdoulaye Ndiaye ai danni di Jen Odgaard, che era lanciato in porta. Chiamata che ci può stare ma entrambi i giocatori sembravano trattenersi, quindi coinvolgimento del VAR che è apparso inopportuno.

Per Gilardino piove sul bagnato dieci minuti dopo, quando David Romero chiede il cambio dopo un brutto intervento di Casale (giallo) che lo vede cadere male e infortunarsi alla spalla. Dentro Tourè, mentre il Bologna perde poco dopo Miranda: Palladino sbilancia la squadra inserendo Mbangula, subito protagonista di una conclusione pericoloso disinnescata da Daffara. Il portiere di scuola Juve deve mettersi ancora del suo su Pobega al 40', liberato da un'altra iniziativa dell'ex laterale del Werder Brema. Nel finale altre polemiche nei confronti di Zufferli, che sembra in grande confusione e inverte un altro paio di fischi prima di quello ce manda le squadre negli spogliatoi,

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