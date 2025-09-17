Thuram e le polemiche post Juve: "La gente interpreta come vuole, darò tutto per la maglia"

L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0-2 contro l’Ajax.

Serviva la testa, hai preso tutti alla lettera.

"Due gol tirati molto bene da Chala, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol e siamo molto felici".

Da dove nasce questa prestazione?

"Dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve e l'abbiamo fatto".

Che significato ha iniziare la Champions così?

"3 punti presi, dobbiamo prenderne tanti per passare il turno".

Parli come se avessi giocato una partita normale.

"Più importante che l'Inter vinca, non chi fa gol. Concentrati sulla prossima".

L'intesa con Esposito?

"Molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico".

Ti senti più libero dopo le polemiche post Juve?

"Non mi sentivo non libero. La gente interpreta come vuole, ma sa che darò tutto per l'Inter".