Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Thuram e le polemiche post Juve: "La gente interpreta come vuole, darò tutto per la maglia"

Thuram e le polemiche post Juve: "La gente interpreta come vuole, darò tutto per la maglia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:04Serie A
di Paolo Lora Lamia

L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0-2 contro l’Ajax.

Serviva la testa, hai preso tutti alla lettera.
"Due gol tirati molto bene da Chala, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol e siamo molto felici".

Da dove nasce questa prestazione?
"Dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve e l'abbiamo fatto".

Che significato ha iniziare la Champions così?
"3 punti presi, dobbiamo prenderne tanti per passare il turno".

Parli come se avessi giocato una partita normale.
"Più importante che l'Inter vinca, non chi fa gol. Concentrati sulla prossima".

L'intesa con Esposito?
"Molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico".

Ti senti più libero dopo le polemiche post Juve?
"Non mi sentivo non libero. La gente interpreta come vuole, ma sa che darò tutto per l'Inter".

Articoli correlati
Akanji e il suo inserimento nell'Inter: "Mi hanno aiutato tutti, felice per la prova... Akanji e il suo inserimento nell'Inter: "Mi hanno aiutato tutti, felice per la prova di oggi"
Ajax battuto 0-2 dall'Inter, Heitinga: "Dopo il secondo gol, è diventato più difficile"... Ajax battuto 0-2 dall'Inter, Heitinga: "Dopo il secondo gol, è diventato più difficile"
Inter, Dimarco dà il voto alla prestazione di Pio Esposito: "7,5, se faceva gol era... Inter, Dimarco dà il voto alla prestazione di Pio Esposito: "7,5, se faceva gol era 9"
Altre notizie Serie A
Inter, Dimarco: "Vincere aiuta a vincere, siamo usciti da un momento negativo" Inter, Dimarco: "Vincere aiuta a vincere, siamo usciti da un momento negativo"
Quanto costa abbattere San Siro? Due opzioni di demolizione, i prezzi nel dettaglio... Quanto costa abbattere San Siro? Due opzioni di demolizione, i prezzi nel dettaglio
Inter, Pio Esposito: "Ho realizzato un sogno, con la musica della Champions mi sono... Inter, Pio Esposito: "Ho realizzato un sogno, con la musica della Champions mi sono emozionato"
PSG, Luis Enrique: "L'Atalanta ti infastidisce, ma vittoria meritata. Pronti per... PSG, Luis Enrique: "L'Atalanta ti infastidisce, ma vittoria meritata. Pronti per Marsiglia"
Udinese, il ds Nani sicuro: "Lucca può fare la carriera di Toni, non diamo giudizi... Udinese, il ds Nani sicuro: "Lucca può fare la carriera di Toni, non diamo giudizi affrettati"
Napoli, Di Lorenzo riconosce: "Haaland grandissimo attaccante, dovremo stare attenti"... Napoli, Di Lorenzo riconosce: "Haaland grandissimo attaccante, dovremo stare attenti"
Akanji e il suo inserimento nell'Inter: "Mi hanno aiutato tutti, felice per la prova... Akanji e il suo inserimento nell'Inter: "Mi hanno aiutato tutti, felice per la prova di oggi"
Champions, il PSG può vincerla ancora? Kvaratskhelia: "Difficile, ma ci proveremo"... Champions, il PSG può vincerla ancora? Kvaratskhelia: "Difficile, ma ci proveremo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Le più lette
1 Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
2 Juric in conferenza: "Potevamo pareggiarla. Abbiamo subito dei goal evitabili"
3 Inter, Thuram: "Sfortunati nelle ultime due gare, non abbiamo trovato la chiave stasera"
4 Akanji e il suo inserimento nell'Inter: "Mi hanno aiutato tutti, felice per la prova di oggi"
5 Il Liverpool vince al 92', Van Dijk duro: "Avremmo dovuto evitare di arrivare a questo punto"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Air Thuram questa volta esulta. Sommer alla faccia delle critiche
Immagine top news n.1 Thuram incontenibile, l’Inter risponde alle critiche: 2-0 all’Ajax, buona la prima in Champions
Immagine top news n.2 Il Paris Saint-Germain passeggia sull'Atalanta: Juric battuto 4-0 al Parco dei Principi
Immagine top news n.3 Atalanta, Percassi: "Lookman? Indietro non si torna, quando sarà pronto lo riaccoglieremo"
Immagine top news n.4 Daniel Maldini titolare in PSG-Atalanta: al Parco dei Principi anche papà Paolo
Immagine top news n.5 Marotta: "L'Inter è la squadra che rappresenta meglio l'Italia in Europa"
Immagine top news n.6 Atalanta, Juric: "Bernasconi merita l'opportunità, Maldini deve sbloccarsi"
Immagine top news n.7 C'è l'annuncio: la Supercoppa Italiana si giocherà ancora a Riyadh. Le date e i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.2 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.3 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
Immagine news podcast n.4 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Urbano: "Le seconde squadre? In Serie C ce ne vorrebbero molte di più"
Immagine news Serie C n.2 Pagni: "Vedere il Brescia in C è un pugno in un occhio. Il Vicenza deve alzare l'asticella"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Bologna, c'è nervosismo. Fiorentina, che confusione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Capello: "Controllo di palla fantastico e visione. Pio Esposito mi ha impressionato"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Dimarco: "Vincere aiuta a vincere, siamo usciti da un momento negativo"
Immagine news Serie A n.3 Quanto costa abbattere San Siro? Due opzioni di demolizione, i prezzi nel dettaglio
Immagine news Serie A n.4 Inter, Pio Esposito: "Ho realizzato un sogno, con la musica della Champions mi sono emozionato"
Immagine news Serie A n.5 PSG, Luis Enrique: "L'Atalanta ti infastidisce, ma vittoria meritata. Pronti per Marsiglia"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, il ds Nani sicuro: "Lucca può fare la carriera di Toni, non diamo giudizi affrettati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Bari, trasferta vietata per i tifosi biancorossi: il comunicato del club
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, altro stop: il giovane Malanca si ferma in allenamento
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Aiello: "Indisponibili possono mettere in difficoltà. Ma davanti siamo abbastanza"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Olzer: "Pari col Venezia vale quanto una vittoria. Non mi aspettavo questo inizio"
Immagine news Serie B n.5 Bari, c'è il rinnovo del portiere Pissardo: ha firmato fino al 2027 coi Galletti
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Paolo Bedin a Bruxelles con l'European leagues: la nota ufficiale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Ferraris: "Felicissimo per il primo gol, alla curva promettiamo maglia sudata"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Raffaele: "Vittoria meritata, stasera torno a casa davvero soddisfatto"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta23, Bocchetti: "Dispiace veramente tanto tornare a casa senza punti"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Faggiano: "Mercato è chiuso, a gennaio faremo le nostre valutazioni"
Immagine news Serie C n.5 La Salernitana vince e vola in testa al Girone C: il gol di Ferraris piega l'Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Latina, Daspo per cinque tifosi protagonisti dell'aggressione a Berman
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Europa Cup, non solo l'Inter: anche Anderlecht, PSV e Glasgow passano il turno
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women passa il turno: sconfitto 1-0 l'Hibernian in Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, le formazioni ufficiali di Hibernian-Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Samp, riparte dall'Eccellenza il progetto Women. Fredberg: "Parte integrante del club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sporting-Roma, le convocate di Rossettini: torna a disposizione l'attaccante Viens
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Serve più fame dello Sporting. La ferita dell'andata potrà aiutare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…