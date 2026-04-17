Thuram non si ferma più, 4 reti nelle ultime 3 partite: "Momento buono per me e per l'Inter"
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Marcus Thuram ha segnato la rete che ha sbloccato Inter-Cagliari. Il francese sale a quota 11 reti in campionato:
Quattro gol nelle ultime tre partite, ti sei sbloccato dopo un momento difficile. Cosa è successo?
"Niente, sono situazioni, momenti. È un momento buono per me e per l'Inter".
Lo scudetto si avvicina
"Fino a che non è matematicamente fatta, dobbiamo vincere e fare punti".
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