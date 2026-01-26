Tiro-cross di Atta, Slotsager spiazza Perilli: Udinese avanti a Verona
L'Udinese passa in vantaggio al 23' allo stadio Bentegodi. Atta cerca un tiro-cross, Slotsager interviene di testa spiazzando di fatto il proprio portiere Perilli ed infilando la propria porta. Verona-Udinese 0-1.
