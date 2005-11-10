Torino, Abate: "Casadei deve essere meno ragazzino e più adulto, ma è importante"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Torino Ignazio Abate si è soffermato su Casadei: "Tutti ci danno dentro e tutti pedalano, poi c'è differenza tra fare le cose al 100% e metterci quel sentimento in più per prendersi il posto. Lui deve essere meno ragazzino e più adulto, ma è un giocatore importante. Deve fare quello switch mentale".

Quanto ci vorrà per Kulenovic per partire dall'inizio?

"Non lo considero un attaccante spacca-partite o che subentri, per me sono tutti a pari livello. Le partite si preparano a livello strategico, si ha anche un piano B e si fanno le scelte. Ha la mia massima fiducia, ha anima e ha fatto un buon precampionato. Porta fisicità e attacco alla profondità, lui è sempre nei miei pensieri così come gli altri attaccanti".

Come mai fate meglio nei secondi tempi?

"E' una costante che si sta ripetendo, ma non sono d'accordo con certe dinamiche. A Bologna l'approccio è stato buono così come a Firenze, mentre con l'Udinese è stata una storia a sé: si sentiva il peso di fare risultato, è importante perché hanno senso di appartenenza. Giocare e allenare qui non è per tutti, dobbiamo dimostrare di sapere reggere le pressioni. Devono dimostrarmi ciò che dimostrano in settimana, poi è inutile nascondere il peso della maglia. Dobbiamo essere più leggeri dal punto di vista mentale. Il bicchiere va visto mezzo pieno e non sempre mezzo vuoto, significa che abbiamo carattere. I tifosi lo hanno avvertito, è un aspetto importantissimo".

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