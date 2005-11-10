Ma che gol si è inventato Castro? Scavino impossibile al Genoa, 1-0 della Roma
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 21:55Serie A
autore Yvonne Alessandro
17.10.2026 21:55Serie A
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Solamente una magia al 50' può sbloccare Roma-Genoa all'Olimpico. In piena area di rigore, dopo essersi girato in un fazzoletto, Santiago Castro ha lasciato partire un golazo su scavino che ha scavalcato anche Bijlow: è 1-0 per i giallorossi, in vantaggio sui rossoblù.
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