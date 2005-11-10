Toro impantanato nella mediocrità. Occasione sprecata, il calendario al rientro sarà tosto

Un'occasione persa per il Torino, che è uscito tra i fischi dello stadio dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce.

Un solo punto nelle ultime tre partite

La squadra ha perso la via per la vittoria, conquistando nelle ultime tre partite un solo punto. Ultima gioia dei granata datata 23 ottobre, nel 3-2 contro il Monza. La sosta delle nazionali arriva provvidenziale per permettere a Ignazio Abate e alla squadra di riordinare le idee.

Male Kulenovic, bene Comuzzo

Primo tempo troppo contratto, una sola occasione realmente da gol con Simeone nei minuti finali. Non ha pagato la scelta di puntare su Sandro Kulenovic come punta titolare: il croato nei 45 giocati non si è mai reso pericoloso e il dato di 0 tiri totali è piuttosto indicativo. Meglio Adams, che è andato vicino al gol spettacolare, venendo fermato sul palo. Poco da salvare per il resto, se non la buona prova di Pietro Comuzzo e un Simeone che se non altro si è sbloccato in casa dopo 6 mesi.

I prossimi impegni

Napoli (in trasferta), Lazio (in casa), Genoa (in trasferta), Inter (in trasferta) e Cagliari (in casa) sono i prossimi avversari al ritorno dalla sosta nazionali e fino alla fine del 2026. Non il migliore dei calendari. Servirà un altro Toro.