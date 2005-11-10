Torino, Aboukhlal: "Bene nel primo tempo. Giusto il giallo per me"

A margine di Frosinone-Torino parlerà a breve nella sala stampa del Benito Stirpe il centrocampista del Torino Zakaria Aboukhlal. Diretta testuale su Tmw.

17.24 inizia la conferenza stampa

E' stata la gara che vi aspettavate?

“Ci aspettavamo una partita del genere, l’avevamo preparata così. Una partita dura, abbiamo fatto un buon primo tempo e credo che l’errore sia stato concedere troppo presto il gol nel secondo tempo”.

Come giudica la sua prestazione?

“Ho iniziato dall’inizio per la prima volta dopo l’infortunio. Arrivavo dall’infortunio, sono soddisfatto del mio primo tempo e ovviamente devo recuperare il ritmo gara”.

Oggi il Torino è sembrato non essere sceso in campo. Passo indietro?

“No, per me dobbiamo continuare così. Oggi è stata una partita dura, le scorse partite abbiamo dimostrato di giocare bene. Non dobbiamo perdere la fiducia e proiettarci al Lecce”.

Giusto il giallo o ha pensato di aver rischiato?

“Mi dispiace per Raimondo che si è fatto male, ma credo che fosse corretto il giallo. Non sono un calciatore cattivo, sono arrivato duro, con forza, ma non volevo fargli male. Mi spiace per lui”.

17.27 terminata la conferenza di Zakaria Aboukhlal