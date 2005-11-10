Torino, Aboukhlal: "La chiave è stata all'inizio del secondo tempo"

Zakaria Aboukhlal, laterale del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Frosinone: "Un buon primo avevamo giocato, la chiave è stata all'inizio del secondo tempo quando abbiamo subito gol".

Cosa vi ha detto Abate nello spogliatoio?

"Quello che dice nello spogliatoio rimane lì".

Le terza partita in una settimana vi ha dato meno spinta nel finale?

"L'errore è stato concedere il gol troppo presto. Non eravamo più stanchi di loro che hanno anche giocato dopo di noi".

Qual'era il feeling con il campo?

"Mi sono sentito molto bene. E' bello ritrovare il feeling con il campo; logico che il giallo ha influito, però è stato importante per me riprendere confidenza con il campo e un posto da titolare nella gara di oggi".