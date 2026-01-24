TMW Torino, al ritorno da Como confronto tra 60 tifosi e squadra al Filadelfia

Il Torino si lecca le ferite dopo il clamoroso 6-0 subito a Como, contro la squadra di Fabregas. E al rientro del pullman dei granata nel capoluogo piemontese, circa 60 ultras hanno atteso la squadra all'esterno del Filadelfia: si è acceso subito un confronto tra tifosi, squadra, tecnico Baroni e ds Petrachi, con le forze dell'ordine a presidiare la situazione.

"fuori le palle e chi non vuole stare se ne vada": gli ultras hanno chiesto di rispettare la maglia dopo l'umiliante sconfitta, il direttore sportivo Petrachi ha assicurato che chi resterà "dovrà avere il fuoco negli occhi". Intanto, Baroni è stato confermato in panchina ma la sfida di domenica prossima contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino sarà decisiva per la permanenza in granata.