Torino, Baroni: "Non penso al mercato, toglie energie. Casadei? Nessun problema"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:14Serie A
Emanuele Pastorella
9.45 - Marco Baroni presenta Verona-Torino, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 18 allo stadio Bentegodi. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 10.

Ore 10.01 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Ci fa un primo bilancio? Questa è la dimensione del suo Toro oppure tra lavoro e mercato si può migliorare?
"Ogni secondo penso al Toro. Credo nel miglioramento e nel lavoro, il nostro impegno tra staff, società e squadra è dedicato a questo. Sono convinto che abbiamo ampi margini di miglioramento"

Come sta Coco? Pensa di utilizzarlo già domani?
"E' rientrato il primo gennaio, gli abbiamo dato un giorno di recupero. Faremo valutazioni, sicuramente sarà della gara: devo capire se dall'inizio o a gara in corso"

Quanto tempo serve a Zapata per tornare al top?
"Sta bene, ha pagato un po' le gare giocate. Ha avuto un lungo stop, i momenti di affaticamenti fanno parte del percorso. Ci stiamo lavorando insieme"

Avete un basso possesso palla: è un dato da migliorare?
"Lavoriamo sempre per migliorare, ma il possesso è un dato particolare: quelle che hanno più possesso in A sono una prima e l'altra ultima. Ci sono portiere che tengono il pallone 7 minuti, va ad incidere sul dato finale fino al 25%. Savic era uno di questi, chi lancia lungo non subisce il pressing delle avversarie. Poi c'è un altro dato: quando abbiamo fatto meno possesso è capitato che abbiamo vinto, altre volte con più possesso invece no. Dobbiamo migliorare, ma questo dato non ha un'incidenza specifica"

Che partita sarà a Verona?
"Li conosco, sarà difficile. Giocano un calcio di ritmo e veemente, dovremo essere all'altezza"

Come sta Casadei, anche in ottica mercato?
"Non c'è nessun problema con lui, c'è un confronto costante. Ha avuto un momento di appannamento che in un giovane ci sta, sta giocando da un anno. E poi c'è Vlasic che ha trovato una collocazione importante. Stiamo lavorando da interno di sinistra, Casadei conosce il percorso e lavora per tornare in campo. E' pronto"

La società ha dato rassicurazioni su rinforzi in breve tempo?
"Non ho necessità di rassicurazioni, si lavora insieme. Siamo al Filadelfia dal mattino alla sera, con il direttore c'è un confronto costante. Lo ripeto: il mercato è una finestra molto lunga e rischia di portare via energie, non lo voglio fare io e non lo accetto nemmeno dai calciatori"

Contro squadre in zona retrocessione non siete riusciti a fare tanti punti
"Affrontiamo tutte le gare come se non ci fosse un domani, vogliamo avere questa identità. Ci sono squadre che ti portano a fare una partita, come contro il Cagliari, in cui abbiamo avuto buoni dati offensivi, ma poi ci sono situazioni da migliorare. Ci stiamo lavorando. Il fatto di affrontare una squadra come il Verona che sta facendo un percorso, dobbiamo metterci ferocia e determinazione"

Qualche giocatore ha chiesto la cessione?
"No. Ci sono giocatori che sanno che magari possono trovare una soluzione. Sazonov è un ragazzo che è rimasto ed è stato reintegrato...Ma non permetto che ci siano divagazioni"

Ore 10.14 - Termina la conferenza stampa di Baroni

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
