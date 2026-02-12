Una Lazio (ottava) ospita un'Atalanta (11esima)…

All’indomani della vittoria per 2-1 del 2016-2017 (Petagna al minuto 21, Milinkovic-Savic al 46’ del primo tempo, Immobile su rigore al 23’ della ripresa) per i biancocelesti della Lazio scattò un digiuno lungo 6 incroci (3X – 3P). Ad inaugurare questo periodo di magra fu l’1-1 del 2017-2018 (Barrow al 2’ e Caicedo al 24’).

L’ultimo segno 1 nei match interni contro l’Atalanta è rappresentato dal 3-2 del 2023-2024 (autorete di De Ketelaere dopo 5 minuti, Castellanos all’11’, Ederson al 33’, Kolasinac al 63’, Vecino 7 minuti prima del 90’). Subito dopo, la stagione scorsa, ecco un 1-1 (Dele-Bashiru al 27’ e Brescianini all’88’).

Se la storia dovesse ripetersi…

L’ultima vittoria degli orobici è rappresentata dal 2-0 del 2022-2023 (Zappacosta al 23’ e Hojlund al 65’).

Nel girone d’andata, a Bergamo, è stato pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

La bilancia dei precedenti strizza l’occhio agli Aquilotti in vantaggio sulla Dea per numero di vittorie, 25-15, e marcature, 89-64, mentre i segni X ammontano a 20.

Situazione in classifica alla vigilia della 25esima giornata.

Lazio con 33 punti (8V – 9X – 7P con 26GF e 23GS), di cui 19 sul proprio campo (5V – 4X – 3P con 18GF e 14GS). In una graduatoria casalinga i ragazzi di mister Sarri sono ottavi. Atalanta a quota 39 (10V – 9X – 5P con 32GF e 21GS), 14 dei quali lontano da casa (3V – 5X – 3P con 12GF e 11GS). In una classifica esterna i giocatori di Palladino sono undicesimi.

Terminiamo ricordando che se dovesse scendere in campo anche per qualche minuto Boulaye Dia taglierebbe il traguardo delle 100 caps in Serie A (condite fino a quest’oggi da 30 marcature fra Salernitana e Lazio).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

60 incontri disputati

25 vittorie Lazio

20 pareggi

15 vittorie Atalanta

89 gol fatti Lazio

64 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Atalanta 4-0, 13° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Atalanta 1-1, 18° giornata 2024/2025