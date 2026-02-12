Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:27Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la 25esima giornata della Serie A 2025-2026.

Pisa-Milan, Fabbri Michael
Como-Fiorentina, Marchetti Matteo
Inter-Juventus, La Penna Federico
Lazio-Atalanta, Sacchi Juan Luca
Cremonese-Genoa, Sozza Simone
Napoli-Roma, Colombo Andrea
Parma-Verona, Pairetto Luca
Torino-Bologna, Fourneau Francesco
Udinese-Sassuolo, Ferrieri Caputi Maria Sole
Cagliari-Lecce, Feliciani Ermanno

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (120 – 12; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (10 – 2; 2 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (58 – 7; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (125 – 14; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (20 – 3; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (56 – 5; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (186 – 15; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (257 – 17; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 7 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (160 – 14; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (37 – 4; 6 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (59 – 9; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (222 – 17; 4 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (95 – 12; 6 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (117 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (44 – 5; 9 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (52 – 6; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (143 – 13; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (178 – 14; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (68 – 9; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (234 – 16; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 7 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (141 – 13; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (84 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (61 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (74 – 10; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (71 – 7; 4 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (35 – 4; 4 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
