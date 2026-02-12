Como che può fare 500 contro la Fiorentina. Un risultato tarda da 14mila giorni

L’11 settembre del 1949 i biancoblù del Como, neopromossi in Serie A, ospitavano il Palermo. Alla conclusione dei novanta minuti di gioco il punteggio recitava 1-0. Il primo, storico centro (e vittoria) dei Lariani nel massimo campionato nostrano portava la firma di Mario Stua. Trascorsi più di settant’anni le reti hanno raggiunto quota 497 (308 casa e 189 fuori). Insomma, meno 3 dal traguardo – di tutto rispetto – delle 500. Nella sua storia il Como ha marcato 3 (o più) centri fra le mura di casa e nel principale torneo italiano per 31 volte, 2 nel corso del 2025-2026 (il 3-1 sul Verona alla nona e il 6-0 sul Torino alla 22esima giornata).

Ospitando la Fiorentina sono 14 i precedenti in campionato, A più B.

La contabilità racconta di 6 vittorie dei locali, 4 segni X, 4 successi degli ospiti.

La Viola viene da una doppietta di segni 2 in fila: 2-0 nel 2003-2004 (Riganò al 21’ e 86’); 2-0 nel 2024-2025 (Adli al 19’ e Kean al 68’). Prima c’erano stati 2 segni 1 consecutivi: 1-0 nel 1987-1988 (Corneliusson al 70’) e 3-2 nel 1988-1989 (Battistini al 6’, autorete di Pin al 40’, Simone al 46’, Invernizzi all’80’, Cucchi all’86’).

All’andata, al Franchi, è stato 2-1 per i lombardi (Mandragora al 6’, Kempf al 65’, Addai al 94’) che ha fatto temporalmente seguito al 2-0 della passata stagione (Diao al 41’ e Paz al 66’).

Attenzione, tra biancoblù e gigliati non c’è tratta di pareggio negli ultimi 8 scontri diretti di campionato fra Lombardia e Toscana (4 successi per parte). L’ultimo segno X è l’1-1 del 1987-1988 (Diaz al 36’ e Annoni al 76’). Era il 27 settembre 1987, sabato saranno trascorsi 14.020 giorni.

Come arrivano a questo faccia a faccia.

Como con 41 punti (11V – 8X – 4P con 37GF e 16GS), di cui 23 sul proprio campo (6V – 5X – 1P con 20GF e 7GS). Fiorentina che si trova a 18 (3V – 9X – 12P con 27GF e 38GS), 8 dei quali in trasferta (1V – 5X – 6P con 10GF e 19GS).

CONFRONTI DIRETTI A COMO (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

6 vittorie Como

4 pareggi

4 vittorie Fiorentina

14 gol fatti Como

13 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Fiorentina 4-1, 7° giornata 1949/1950

ULTIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Fiorentina 0-2, 13° giornata 2024/2025