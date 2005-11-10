Napoli, Allegri recupera pezzi: si rivedono De Bruyne, McTominay e altri 3 nazionali
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Daniele Najjar
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18.11.2026 18:30Serie A
Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, recupera cinque giocatori che erano impegnati con le proprie nazionali: sabato la sfida al Torino.
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Il Napoli lavora in questa sosta in vista della sfida in programma allo stadio Maradona, sabato 20.45. La squadra di Massimiliano Allegri recupera pezzi dai giocatori sparsi in giro per il mondo per gli impegni con le proprie nazionali, al netto dei giocatori ancora fermi ai box per i diversi infortuni ancora da smaltire.
Napoli, 6 giocatori tornano dalla nazionale
Come fatto sapere dal club azzurro, il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento fisico e attivazione tecnica. A seguire esercitazione in fase di possesso e partitina. De Bruyne, Gilmour, Lang, Milinkovic-Savic e McTominay sono rientrati dagli impegni con le nazionali.
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