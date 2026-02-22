Torino, Vlasic: "La situazione è brutta. In pochi abituati a lottare per la salvezza"

Nikola Vlasic, unico tra calciatori e allenatore del Torino che prenderà la parola oggi dopo la sconfitta contro il Genoa, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "Dobbiamo aver la consapevolezza di dove ci troviamo. Siamo in un momento difficile. C'è ancora tempo ma ogni giocatore deve alzare il livello. La situazione è brutta e non siamo abituati perché ci sono tanti calciatori che non hanno mai lottato per la salvezza. Ripeto, c'è ancora tempo ma dobbiamo svegliarci il prima possibile e non commettere errori individuali come oggi. Guardiamo avanti e pensiamo alle prossime partite. Spero che la squadra abbia capito cosa è successo oggi".

Trovate difficoltà anche dal punto di vista nervoso?

"Dobbiamo soffrire insieme. Se nei primi 25 minuti non avessimo preso gol sarebbe stato più facile, poi c'è stato il rosso a Ilkhan, un giovane che ci tiene tanto. Dobbiamo guardare avanti, sappiamo cosa fare".

Da capitano può dire che i suoi compagni hanno capito la situazione in cui si trovano?

"A parte direttore, allenatore e presidente siamo noi giocatori che dobbiamo fare di più, perché abbiamo le qualità per farlo. Non basta però solo la qualità e la tecnica per arrivare alla salvezza. L'ho detto prima, abbiamo tempo, ma se non alziamo il livello, dormendo prima, mangiando meglio e allenandoci di più, sarà dura. La strada deve essere quella".

Baroni cosa vi ha detto?

"Parole simili a quelle che ho utilizzato io".