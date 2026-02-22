TMW Torino, Baroni e il club in silenzio dopo la sconfitta di Genova: ha parlato solo Vlasic

Momento non facile per il Torino. La squadra di Marco Baroni viene sconfitta 3-0 a Marassi in un match dove di fatto non è mai entrata in partita e vede avvicinarsi pericolosamente lo spettro della zona retrocessione. In attesa della sfida di lunedì sera fra Pisa e Fiorentina, i granata sono a +3 dal quartultimo posto rappresentato da Lecce e Cremonese e a +6 proprio dai viola al momento terzultimi. Una situazione complessa se analizziamo anche il calendario visto che i prossimi due impegni saranno in casa contro la Lazio e poi al "Maradona" contro il Napoli.

Baroni non parla

E nella pancia del "Ferraris" a commentare questa sconfitta è venuto soltanto il capitano Nikola Vlasic. Il tecnico Marco Baroni non ha parlato né ai microfoni delle tv né in sala stampa, stessa cosa hanno fatto la dirigenza mentre al presidente Urbano Cairo, oggi presente a Marassi, non sarà piaciuta la prestazione della sua squadra.

Le dichiarazioni di Vlasic

E proprio le parole del centrocampista sono state dure: "E' stata una brutta sconfitta. E' un brutto giorno. Sono un po' sorpreso perché abbiamo fatto una buona settimana e invece siamo entrati in campo molli. Abbiamo preso due gol e poi è stata difficile con l'uomo in meno. E' un giorno difficile. Dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. C'è ancora tempo ma ognuno di noi deve dare di più