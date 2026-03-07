Torino, D'Aversa: "Nel momento in cui siamo andati sotto la squadra non ha mollato"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di Napoli, il tecnico del Torino Roberto D'Aversa ha commentato in conferenza stampa: "La cosa che mi porto dietro è che contrariamente a quello che è successo in passato nel momento in cui siamo andati sotto la squadra non ha mollato e nonostante siamo andati sotto sul 2-0 - riporta TuttoNapoli.net - dove si poteva far meglio sicuramente, perché lì dove Politano rimette una palla dentro di testa per struttura molto probabilmente non è la sua caratteristica e quindi ha dimostrato in quella circostanza di volere il risultato più di noi. Quindi sotto quel punto di vista la differenza è tutta lì. Quando comunque io penso che alla fine sì magari qualche occasione in più Napoli l'ha avuta, però il Torino questa sera ha costruito diverse occasioni importanti.

Con Adams nel finale si aggancia la palla, magari molto probabilmente avremmo anche pareggiato, quindi la differenza è solo questa, la determinazione, la cattiveria nell'andare a far male all'avversario e allo stesso tempo la determinazione, la cattiveria nel non concedere il gol all'avversario. Io credo che dal punto di vista tattico la partita sia stata ben interpretata dai miei ragazzi. È chiaro che poi sotto l'aspetto tecnico ha delle qualità importanti, nonostante magari ce n'erano qualche assenza, però credo che comunque negli undici iniziali la squadra è una squadra molto forte. Bisogna ragionare analizzando anche le altre partite: quando il Napoli passa in vantaggio difficilmente concede alla squadra avversaria perché quando lavora nel blocco basso è una delle migliori in Italia.

Se comunque siamo stati bravi a non perdere l'equilibrio, perché eravamo sotto di due gol, a riaprire la partita e a recriminare anche sul risultato finale, perché la circostanza del pareggio l'abbiamo avuta, vuol dire che i ragazzi hanno tatticamente interpretato bene la gara. Poi la differenza tecnica c'è, è evidente, però sulla differenza tecnica si può lavorare. Lì dove magari c'è un atteggiamento di una squadra che vuol giocarsi la partita ad armi pari e devo dire che la squadra l'ha interpretata anche con coraggio. È chiaro che poi sono i dettagli che fanno la differenza, ma noi siamo qui apposta per migliorare questi dettagli".